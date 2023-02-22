Разговор у подъезда подвел саратовца под статью о дискредитации армии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратовской области жителя города Балаково привлекли по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после доноса соседей, услышавших его разговор у подъезда, пишет Telegram-канал ASTRA. Жильцы пожаловались в полицию, что их сосед, обсуждая события вокруг Украины, выражал поддержку Киеву и критиковал российское руководство во главе с президентом Владимиром Путиным. Правоохранители оперативно прибыли на место и оформили на 55-летнего мужчину протокол.

Разговор на политические темы, в котором затрагивались Украина и Путин, удалось подслушать жильцам одного из жилых домов по улице Шевченко. Они расслышали фразы, в которых мужчина обвинял Путина в преступлениях, говорил, что власти «всех обманывают», а также заявлял о поддержке Украины.

Соседи обратились в полицию, указав, что стали свидетелями преступления. 21 февраля по данному факту в отношении мужчины составили протокол.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что за последний год в России возбудили 152 уголовных дела о дискредитации ВС РФ. По ним к ответственности привлекли 136 человек, в суд передано 53 дела, по 16 из них уже вынесены приговоры.