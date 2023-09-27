В Крыму возбудили дело против подозреваемого в госизмене жителя Краснодара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму возбудили уголовное дело против жителя Краснодара, которого подозревают в госизмене, сообщила ТАСС пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю. Он обвиняется в переходе на сторону ВСУ и в настоящее время арестован на два месяца. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ, подозреваемого в совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый планировал уехать на Украину для участия в боевых действия на стороне ВСУ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее в Крыму к 15 и 16 годам колонии строгого режима приговорили двух граждан Украины за шпионаж. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за сведений, составляющих государственную тайну.

До этого Второй Западный окружной военный суд приговорил Рамазана Муртозова к 15 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта на территории торгового центра или железнодорожного вокзала в Курске.Мужчина был завербован СБУ и планировал совершить взрыв в общественном пространстве в городе. Осужденный признал свою вину.