В ЛНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами ВСУ Сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили схрон оружия ВСУ в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии совместно с представителями ФСБ обнаружили схрон боеприпасов и оружия в одном из населенных пунктов ЛНР, передает РИА Новости. Силовики обследовали территории, на которых ранее дислоцировались военные ВСУ.

Была поставлена задача проверить места проживания вэсэушников. Паек был, хорошо оборудованные места для сна. Начали проверять прилегающую территорию и нашли оставленные ими боеприпасы. Видно, что в спешке покидали и забыли забрать с собой. Это обычное дело, всегда они оставляют что-то после себя. Даже иной раз мы проходим второй раз один адрес и все равно что-то откопаем, — заявил один из участников операции.

Сейчас все боеприпасы изъяты и ожидается прибытие следственной оперативной группы МВД ЛНР для дальнейшей утилизации или экспертизы. Невозможные для вывоза боеприпасы подрываются в поле саперами.

Ранее в одном из разрушенных домов в Славяносербском районе ЛНР полицейские обнаружили тайник с оружием. В нем хранились четыре тысячи патронов, автоматы, гранаты, дымовые шашки.

Также в ЛНР был обнаружен схрон, в котором нашли более 300 килограммов взрывчатки. В тайнике хранились пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства.