Ротно-тактическая группа ВСУ попала под «дружественный» огонь Марочко: артиллерия ВСУ обстреляла свою же пехоту на Сватовском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли свою же пехоту во время наступления на Сватовском направлении, написал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате часть сил и средств киевской армии была уничтожена, а оставшиеся вернулись на исходный рубеж.

Ввиду несогласованности действий, РТГр ВФУ попала под «дружественный» огонь, — написал Марочко.

Он пояснил, что украинские войска предприняли попытку прорвать линию обороны на Сватовском направлении, используя ротно-тактическую группу, усилив дополнительными средствами. Марочко полагает, что «дружеский огонь» мог произойти из-за несогласованности действий с артиллерией или проблем со связью у украинской армии на этом участке фронта.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ на протяжении нескольких последних месяцев каждый день пытаются прорвать оборону союзных сил в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. По его словам, столкновения происходят в районе Сватово и Кременная.