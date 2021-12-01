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В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых

16:56, 01 декабря 2021
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых
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Обязательная вакцинация студентов и людей в возрасте от 60 лет и старше вводится в Липецкой области. Об этом говорится в постановлении, размещённом на сайте управления Роспотребнадзора по региону. Документ подписан главным санитарным врачом области Владимиром Бондаревым.

Внести в постановление главного государственного санитарного врача по Липецкой области от 30.09.2021 г. "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", следующие изменения: <...> лицам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, <...> лицам в возрасте 60 лет и старше, — сообщает в документе.

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