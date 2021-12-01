В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых

Со второй половины октября число желающих сделать прививку от коронавируса жителей Новосибирской области увеличилось в разы, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, коллективный иммунитет от COVID может быть сформирован в регионе уже к концу января 2022 года, если темпы вакцинации не снизятся, передаёт Сиб.фм.

Вакцинация идёт высокими темпами, где-то начиная со второй половины октября число желающих сделать прививку увеличилось в разы, — заявил Травников. Он напомнил, что на данный момент в Новосибирской области первый...