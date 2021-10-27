В Липецке пассажиров автобусов без масок оштрафуют на 30 тысяч рублей

С 28 октября в автобусы и трамваи Липецка перестанут пускать пассажиров без масок. Нарушителей станут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает администрация города.

В сообщении городской администрации говорится , что вошедшим в салон общественного трнспорта без защитного средства водитель имеет право отказать в проезде. Также будут привлекаться сотрудники уполномоченных органов для составления протоколов об административном правонарушении.

За нарушение масочного режима для граждан предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для ИП — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Как пордчёркивают власти необходимо использовать именно маски — шарфы и воротники свитеров считаться защитными средствами не будут.

Ранее в Липецкой области решили не вводить «очень жёсткие» ограничения на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Однако власти заявили, что посещение общественных мест будет доступно только по QR-коду. Система начала действовать с 25 октября.