Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, в преддверии Нового года рост заболеваемости будет неизбежен, поэтому необходимо добиться таких показателей по коллективному иммунитету, которые наиболее безопасно позволят пройти новый эпидемический подъём, передаёт ТАСС.

По-прежнему самой важной задачей у нас с вами является достижение коллективного иммунитета. На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%, — сказала Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По мнению вице-премьера, россияне должны по-прежнему соблюдать ограничительные меры. Она напомнила, что когда началась очередная волна коронавируса, в стране за сутки фиксировалось порядка 20 тысяч заражённых, сейчас эта цифра составляет почти 35 тысяч. В связи с этим нужно значительно снизить уровень заболеваемости и достигнуть таких показателей коллективного иммунитета, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъём.

А он будет. Его, к сожалению, не избежали другие страны, — заключила Голикова.

Она добавила, что сейчас близки к достижению коллективного иммунитета в 80% Москва и Липецкая область. Ожидается, что через две-три недели эти субъекты РФ приблизятся к искомой цифре.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронaвирусной инфекцией в России за неделю снизилась на 6,1%, коечный фонд для лечения ковида постепенно переводится в разряд обычных стационарных мест. Заболеваемость быстрее всего снижается в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.