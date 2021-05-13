В Липецке задержали сенатора за пьяную езду

https://static.news.ru/photo/0c73e2e8-b486-11eb-8c3e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Липецке за вождение в пьяном виде задержан член Совета Федерации и экс-глава Липецкой области Олег Королёв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина ехал по городу на автомобиле Lexus, у которого были спущены колёса. По словам очевидца, он сбивал дорожные знаки и едва не спровоцировал несколько ДТП.

После задержания Королёв отказался проходить медосвидетельствование, а некоторое время спустя и вовсе уснул в машине.

Ранее мэра города Саяногорска Михаила Валова лишили на полгода водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Как сообщалось, в МВД предлагают ужесточить наказание для водителей, которые повторно попадаются пьяными за рулём. Соответствующие дополнения в УК будут предусматривать лишение свободы на срок до трёх лет. Кроме того, провинившимся могут запретить занимать определённые должности или вести определённую деятельность на срок до шести лет.