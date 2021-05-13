В Липецке задержали сенатора за пьяную езду

В Липецке за вождение в пьяном виде задержан член Совета Федерации и экс-глава Липецкой области Олег Королёв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина ехал по городу на автомобиле Lexus, у которого были спущены колёса. По словам очевидца, он сбивал дорожные знаки и едва не спровоцировал несколько ДТП.
После задержания Королёв отказался проходить медосвидетельствование, а некоторое время спустя и вовсе уснул в машине.
Ранее мэра города Саяногорска Михаила Валова лишили на полгода водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Как сообщалось, в МВД предлагают ужесточить наказание для водителей, которые повторно попадаются пьяными за рулём. Соответствующие дополнения в УК будут предусматривать лишение свободы на срок до трёх лет. Кроме того, провинившимся могут запретить занимать определённые должности или вести определённую деятельность на срок до шести лет.