https://static.news.ru/photo/f0d7b8fe-728f-11ea-b633-fa163e074e61_660.jpg Александр Дрозденко Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Власти Ленинградской области вводят ограничение на выезд за пределы района проживания из-за коронавируса.

Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах районов проживания, — сказал губернатор Александр Дрозденко на совещании с главами районов.

На данный момент в России выявлено 1836 случаев инфицирования COVID-19, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались.

Вечером 29 марта мэр столицы Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Теперь всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Однако власти столицы подчёркивали, что выезд и въезд в город не закрыты.

Аналогичные режимы всеобщей самоизоляции ввели в Мурманской, Калининградской и Вологодской областях, писал NEWS.ru.