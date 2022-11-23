В Ленобласти задержали мужчину, выстрелившего в голову полицейскому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в нападении на сотрудника полиции, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Потерпевший, у которого диагностированы огнестрельные ранения головы, спины и кисти, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

По данным канала, мужчину задержали около железнодорожной станции Колтуши. В тот момент он находился в автомобиле BMW черного цвета, на котором скрылся с места происшествия.

Как сообщалось ранее, ссора со стрельбой произошла между сотрудником полиции и 54-летним уроженцем Кемеровской области в ночь на 23 ноября в гостинице «Нева» в Кировске. Ранив полицейского, мужчина сбежал из гостиницы, для его поимки был введен план «Перехват».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в центре Грозного было совершено нападение на сотрудника ГИБДД, когда тот совершал намаз. Его зарезал охотничьим ножом 19-летний Мовсан Закриев. Злоумышленник забрал табельное оружие полицейского и обстрелял из него еще двоих стражей порядка. Он был ликвидирован проезжавшими мимо сотрудниками УФСИН и Росгвардии.