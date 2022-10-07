В Ленинградской области отменили все массовые развлекательные мероприятия В Ленинградской области отменили массовые развлекательные мероприятия, включая новогодние корпоративы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Ленинградской области распорядились отменить запланированные на этот год массовые развлекательные мероприятия, включая новогодние корпоративы, чтобы перераспределить средства на поддержку мобилизованных и их семей, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства. Соответствующие рекомендации направлены главам администраций муниципальных районов.

Губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей, — говорится в сообщении.

Ранее указ о соцподдержке семей мобилизованных подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Эти меры коснутся всех членов семьи, включая детей и пожилых родственников. Так, детям мобилизованных будет обеспечено внеочередное зачисление в детские сады, они также будут освобождены от оплаты за посещение садов, групп продленного дня, кружков и секций дополнительного образования. Супругам мобилизованных и детям трудоспособного возраста будет предоставлена возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также содействие в поиске работы. Также всем членам семьи будет оказана единовременная материальная и психологическая помощь, содействие в оформлении социальных и иных выплат, меры социальной поддержки и консультирование по юридическим вопросам.