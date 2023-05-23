В Курской области поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ Губернатор Курской области: поселок остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области остался без электричества. Причиной стал обстрел со стороны украинских военных.

В Глушковском районе со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский. В результате населенный пункт остался без света. Пострадавших нет, — написал Старовойт.

Губернатор также сообщил о выезде на место происшествия аварийной бригады для устранения последствий обстрела.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома. По его словам, это произошло в поселке Борисовка, где ранее в результате атаки с дрона произошло возгорание административного здания. Глава региона уточнил, что в ходе новой атаки пострадавших нет.

Также, по его словам, регион атаковали беспилотники. БПЛА сбросили на два частных дома взрывные устройства. В результате произошло возгорание. Однако тоже обошлось без пострадавших. На место ЧП были вызваны все оперативные службы. Еще одну атаку беспилотники осуществили на административное здание.