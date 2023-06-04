В Курской области попытались украсть дрова участников военной операции

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Курской области попытались украсть дрова, заготовленные для участников военной операции на Украине, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, мужчина решил вывезти часть древесины для своих нужд. Губернатор посетовал, что в «трудное для страны время» не все понимают необходимость и важность единства.

Вчера за несколько часов работы для наших защитников было подготовлено более 40 кубометров древесины. <...> К сожалению, есть и другие примеры. Сегодня утром узнал, что некий Зырянов Роман Вадимович пытался вывезти часть заготовленных дров для собственных нужд, — написал Старовойт.

Губернатор высказал надежду, что «подобных „героев“» ждут последствия в рамках закона. Он также выразил уверенность, что большинству жителей региона не нужно объяснять моральные ориентиры, которым учат в детстве.

В прошлом году в Туве местные власти пообещали предоставить семье каждого мобилизованного мужчины мешки дров и угля, картошки и муки. Кроме того, им пообещали по живому барану. Глава республики Владислав Ховалыг поручил выплатить детям мобилизованных жителей региона по пять тысяч рублей.