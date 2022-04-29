ВСУ обстреляли из миномётов погранпункт в Курской области Губернатор Старовойт: в Курской области обстреляли пограничный пункт

Военнослужащие пограничного управления ФСБ России / Фото Александр Кондратюк/РИА Новости

В приграничном Рыльском районе Курской области из миномётов было обстреляно село Крупец. Огневые точки были подавлены пограничниками, жертв и разрушений удалось избежать, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Около 08:00 из миномётов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнём наших пограничников и военных огневые точки подавлены. Жертв и разрушений нет, — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что под Белгородом гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины. По словам добровольцев, украинские военные заметили волонтёров, которые на протяжении нескольких часов общались с жителями Харьковской области и разгружали гуманитарные грузы, и обстреляли их на обратном пути.