В Крыму заявили о преодолении последней блокады со стороны Украины Советник главы Крыма Крючков сообщил о преодолении полуостровом энергетической блокады

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Восстановление ранее взорванных электроопор на территории Херсонской области положило конец последней блокаде, которую Киев установил в отношении Крыма, рассказал РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Ранее, по его словам, удалось снять водную, продуктовую, транспортную блокаду, а теперь и энергетическую.

Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую. Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема. Все возвращается на круги своя, — подчеркнул Крючков.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов поручил снова включить восстановленные линии электропередачи, которые соединяют энергосистему Херсонской, Запорожской области и России. Теперь регионы смогут получать российское электричество, если они вдруг будут отключены от подачи энергии с Украины. Эти линии электропередачи были повреждены еще в 2015 году. Тогда украинские националисты взорвали опоры в Херсонской области возле границы с Крымом. Полуостров на некоторое время был полностью обесточен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос обеспечения крымчан и севастопольцев чистой и качественной водой решается шаг за шагом. Он рассказал о строительстве дополнительных водозаборов и о реконструкции действующих.