В Крыму создадут пять туристических кластеров

https://static.news.ru/photo/b3030ec2-fa3c-11ea-8c5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Туристический портал Республики Крым, Светлана Мальцева/travelcrimea.com

Министр финансов Крыма Ирина Кивико рассказала, как в ближайшее время преобразится полуостров. Так, в регионе появятся пять туристических кластеров. Речь идёт о Евпатории, Саках, Оленевке Черноморского района, Курортном в Ленинском районе и Коктебеле. Деньги на их создание идут по федеральной целевой программе, срок реализации которой — 2022 год.

Также в рамках ФЦП идёт реконструкция набережной в Коктебеле. Сейчас здесь идут проектно-изыскательные работы. Ориентировочная стоимость проекта — более 4 млрд рублей. Обновление, кроме того, ждёт набережные в Оленевке и в Гурзуфе.

У многих, кто уже бывал в Крыму, вызывает восторг не только природа, но и туристическая инфраструктура. Благоустраиваются пляжи и туристические объекты, возрождается слава региона в санитарно-курортном направлении, строятся новые дороги. И это только начало, — приводит слова Ирины Кивико портал «Экономика сегодня».

С 1 июля по 1 сентября в Крыму отдохнули более 3,5 миллиона человек — это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил, что основными центрами создания яхтенных марин в Крыму станут Ялта и Севастополь. По словам чиновника, чтобы развивать это направление и состыковать его с Краснодарским краем, необходимо создать аналогичные стоянки в Керчи и Феодосии. Кроме того, под строительство яхтенных марин подходят Коктебель, Новый Свет, мыс Тарханкут, перспективным местом также является Евпатория, добавил Черняк. Предполагается, что обустройством и строительством стоянок займутся инвесторы, писал NEWS.ru.