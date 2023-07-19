Константинов: взрывы на полигоне в Кировском районе Крыма продолжаются

Фото: Михась Сибилевский/ТАСС

Взрывы в зоне возгорания на территории полигона в Кировском районе Крыма продолжаются, сообщил спикер регионального парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, гражданская инфраструктура не пострадала, ликвидация последствий инцидента займет не более двух дней.

Сейчас взрывы раздаются, — сказал Константинов.

По его словам, ситуация на месте происшествия еще динамичная. Как уточнил парламентарий, причиной взрывов является детонация хранившихся на полигоне боеприпасов.

Ранее в связи с ЧП власти Крыма приняли решение об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов — Кринички, Айвазовского, Абрикосовки и Приветного, — расположенных неподалеку от горящего Старокрымского военного полигона.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с прилегающих к военному объекту территорий будут эвакуированы порядка двух тысяч жителей. Кроме того, власти развернули оперативный штаб. На месте происшествия работают экстренные службы.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что в связи с пожаром на полигоне была перекрыта часть трассы «Таврида». Автомобили перенаправляются в объезд перекрытого участка. Они могут проехать по районам Первомайского и Старого Крыма. Движение по региональным маршрутам осуществляется по дороге Белогорск — Феодосия. Железнодорожный транспорт и паромная переправа в Крыму работают в обычном режиме.