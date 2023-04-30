В Крыму рассказали, чем обернется попытка ВСУ захватить полуостров Глава парламента Крыма Константинов: попытка ВСУ захватить полуостров получит жесткий отпор

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военный корабль Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте

Попытка украинских сил захватить Крым получит жесткий отпор, заявил РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов. По его словам, заявления Киева о наступлении ВСУ на полуостров — пустыне и «трескучие».

Все их [украинских властей] попытки получат жесткий отпор, сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир всевозможными заявлениями, трескучими и пустыми как барабан, — заявил Константинов.

В то же время политик подчеркнул, что Крыму расслабляться не стоит. По его словам, Россия имеет дело не с «растленными типами, засевшими во властных кабинетах Киева», а с «объединённым и организованным Западом». Константинов выразил уверенность, что контрнаступление ВСУ начнется только, если Киеву поступит приказ со стороны «западных кураторов».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил финскому изданию Yle, что в ходе контрнаступления ВСУ попытаются захватить Крым. Он также отметил, что успех операции будет зависеть от поставок западного оружия.