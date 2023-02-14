В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа

Фото: Газпром

На шельфе Крыма в районе Западно-Октябрьского месторождения пробурят три новые скважины для добычи газа, сообщил выпускающий эксперт по объекту Алексей Гринин. Он рассказал «МК в Крыму», что направление станет приоритетным для проведения разведочных работ на территории Черноморского побережья.

Основным критерием выбора трасс трубопроводов для освоения Западно-Октябрьского месторождения в Крыму служили минимизация ущерба окружающей среде и обеспечение высокой эксплуатационной надежности, — пояснил эксперт.

Положительное заключение на разработку Западно-Октябрьского месторождения было выписано Главэкспертизой России. Месторождение было обнаружено еще в 1957–1958 годах. Его исследовательско-промышленную разработку проводили до середины 1980-х годов, после чего прекратили. Эксплуатация объекта была приостановлена из-за снижения дебитов газа и падения рабочего давления.

Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что за 2022 год экспорт российского газа сократился на 25,1%. По его словам, это обусловлено отказом европейских стран от закупок у России топлива и диверсиями на «Северных потоках». Он отметил, что в течение прошлого года активно наращивались поставки газа в КНР.