В правительстве рассказали, как сильно сократился экспорт российского газа Новак: экспорт российского газа сократился в 2022 году на 25,1%

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

По итогам 2022 года, экспорт российского газа сократился на четверть (25,1%), сообщил вице-премьер Александр Новак в статье, опубликованной журналом «Энергетическая политика». По его словам, это обусловлено отказом европейских стран от закупок у России топлива и диверсиями на «Северных потоках».

Добыча газа в 2022 г. составила 673,8 млрд кубометров. Экспорт снизился на 25,1% до 184,4 млрд кубометров, – написал Новак.

В то же время он отметил, что в течение прошлого года активно наращивались поставки газа в КНР. Неоднократно обновлялись рекорды суточной транспортировки топлива газа по трубопроводу «Сила Сибири». В итоге поставки газа в Китай по «Силе Сибири» увеличились на 48% и достигли исторического максимума в 15,4 млрд кубометров.

Вице-премьер добавил, что потенциал для роста поставок газа в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) есть. В связи с этим «Газпром» по поручению президента России прорабатывает ускорение строительства «дальневосточного маршрута», а также газопровода «Сила Сибири 2».

Кроме того, по словам Новака, особое значение придается развитию производства сжиженного природного газа (СПГ). Его экспорт в прошлом году вырос на 7,9% и достиг 45,7 млрд кубометров. Вице-премьер пояснил, что мировой рынок газа становится максимально глобальным, в будущем в силу мобильности сжиженный газ станет все более востребованным. Поэтому, несмотря на внешние ограничения, реализация всех намеченных проектов в сфере СПГ остается приоритетной задачей.

Ранее сообщалось, что в Италии планируют полностью отказаться от закупок российского газа до конца 2023 года. По словам министра промышленности страны, потребности Италии в газе будут обеспечивать два регазификационных комплекса, которые должны заработать к лету.