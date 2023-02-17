В Крыму призвали освободить Одессу от «бандеровских тварей» Спикер парламента Крыма Константинов назвал Одессу законной целью для освобождения

Фото: Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Одесса должна стать законной целью для освобождения от нацистских оккупантов, написал в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов. Он заявил, что Одесса — русский город, жители которого ждут освобождения от «бандеровских тварей».

Что же касается законных целей, то для нас это такие, например, как освобождение Одессы от нацистских оккупантов. Тех самых, которые устроили теракт в Доме профсоюзов, кто держит в страхе одесситов, издевается над их городом. Одесса — русский город, основанный нашими предками, — написал Константинов.

По его мнению, освобождение Одессы от «людоедской власти» — одна из целей СВО.

Ранее Одесский хлебозавод № 4 сообщил, что переименует батон «Потемкинский» в «Гетманский». Решение принято в рамках дерусификации названий продукции.

Более трети россиян (36,8%) выступили за присоединение Одессы к России, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом «Царьград». Согласно исследованию, вторым городом, который россияне хотели бы включить в состав страны, является Херсон (36,7%), далее следуют Запорожье (33,4%) и Харьков (33,2%).