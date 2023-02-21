В Крыму предложили расширить границы спецоперации до Одессы Константинов предложил обеспечить безопасность Крыма расширением границы СВО до Одессы

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Владимир Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что расширение границ спецоперации до Одессы позволит гарантировать безопасность для Крыма. В этом случае до полуострова с территории Украины не смогут долететь даже дальнобойные ракеты, отметил он в эфире телеканала «Крым 24».

Президент России Владимир Путин 21 февраля в Гостином Дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойными боеприпасами будут обеспечивать Киев, тем дальше Москва станет отодвигать угрозу от границ.

Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова, — подчеркнул Константинов.

Уверенность в том, что Одесса вместе с Херсоном перейдет под контроль России в январе выразил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее Владимир Константинов говорил, что Одесса должна стать законной целью для освобождения от нацистских оккупантов. Он заявил, что Одесса — русский город, жители которого ждут освобождения от «бандеровских тварей». По его мнению, освобождение Одессы от «людоедской власти» — одна из целей СВО.