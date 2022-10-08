В Крыму попросили владельцев отелей продлить проживание туристов из-за ЧП Глава Крыма Аксенов попросил отельеров продлить проживание туристов из-за ЧП на Крымском мосту

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к владельцам отелей и руководителям санаториев из-за ЧП на Крымском мосту, попросив их продлить проживание туристов, у которых закончилось время пребывания в местах, где они разместились. В своем Telegram-канале он написал, что все затраты компенсируют власти полуострова. Аксенов добавил, что порядок компенсации озвучат в понедельник.

Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник, — написал Аксенов.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне ЧП, которое случилось утром 8 октября, попросил всех туристов, планировавших выехать на материк, остаться в пределах города на сутки, которые им не нужно будет оплачивать. В своем Telegram-канале он также обратился к жителям Севастополя, попросив их сохранять спокойствие и скорректировать свои планы, исходя из сложившейся обстановки.

Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Да, выезд через мост на материк в данный момент невозможен, поэтому большая просьба корректировать свои планы. Также обращаюсь ко всем туристам, которые сегодня должны были выезжать на материк из Севастополя: задержитесь в гостиницах, отелях на сутки, пока решается вопрос с переправой. Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами, — сообщил Развозжаев.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел взрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.