В Крыму пообещали тёплую погоду осенью

https://static.news.ru/photo/70df4dc6-d97b-11ea-85e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Осенью в Крыму установится тёплая погода, туристы уже активно бронируют отдых в бархатный сезон, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Климат прекрасный, погода замечательная. Она такой, по нашим прогнозам, сохранится и осенью. Бронирование отдыха на сентябрь и октябрь в крымских объектах размещения уже выходит на достаточно серьёзный уровень, — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, с 1 июля в Крыму уже отдохнули 1,43 млн туристов. В августе на полуостров планируют приехать ещё 1,8 млн отдыхающих.

Как писал NEWS.ru, ранее Волченко сообщил, что в Крыму в августе можно будет отдохнуть со скидкой до 90%. На территории Республики Крым введена система «Фортуна». Она подразумевает возможность размещения со скидкой от 10–20% до 90%. Пул формируется из предложений небольших мини-отелей, которые оказались свободными в данный момент. Специальная программа при этом позволяет находить свободные номера. Чтобы принять участие в этой программе, нужно зарегистрироваться в системе «Фортуна». На старте возможно размещение от 300 рублей в сутки.