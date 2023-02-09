В Крыму займутся поисками одаренных детей В Крыму заработает Региональный центр выявления одаренных детей

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В Крыму откроется Региональный центр по выявлению и поддержке одаренных и талантливых школьников, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Центр начнет работать в сентябре 2023 года на базе Крымской гимназии-интерната, в которой обучаются одаренные дети, пишет «МК в Крыму».

Как сообщает издание, планируется реализовать 15 программ дополнительного образования в сферах науки, искусства и спорта. Талантливым школьникам помогут с поступлением в лучшие вузы Крыма и организуют возможность сотрудничать с предприятиями и организациями республики. Детям также предоставят возможность трудоустроиться по интересной специальности.

Аксенов отметил, что в Крыму много талантливых ребят и необходимо дать им возможность развиваться дальше. По его словам, на данный момент работа с одаренными детьми является приоритетной задачей в сфере образования.

В большинстве столичных школ 11-классники перейдут на новый формат подготовки к единому государственному экзамену. С 1 февраля школьники будут более интенсивно изучать предметы, которые они выбрали для сдачи экзамена. Ожидается, что это поможет успешнее сдать ЕГЭ.