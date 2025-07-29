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29 июля 2025 в 11:29

Петербуржец помочился на мемориал мичману с «Азова»

В Кронштадте мужчина помочился на памятник мичману Домашенко с линкора «Азов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кронштадте задержали мужчину, который справил нужду на памятник мичману Александру Домашенко, сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Инцидент произошел накануне в Летнем саду — очевидцы вызвали полицию около девяти вечера, передает «Фонтанка».

По данным источника, 33-летний нарушитель проигнорировал замечания прохожих. Сотрудникам патрульно-постовой службы пришлось задержать петербуржца и доставить его в отдел. В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обелиск мичману Домашенко установлен в 1828 году. Он погиб в октябре 1827 года, пытаясь спасти матроса, упавшего за борт линейного корабля «Азов» в Средиземном море. Монумент был установлен по инициативе М. П. Лазарева и П. С. Нахимова на средства офицеров корабля.

Ранее в Кургане вызвала резонанс ситуация, когда девушка станцевала на мемориале воинам-зауральцам, погибшим в локальных конфликтах. Видео с ее действиями распространилось в Сети, после чего региональные управления СК и МВД инициировали проверку.

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