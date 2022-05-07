В Красноярском крае двое детей погибли в природном пожаре

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В населённом пункте Талажанка Красноярского края найдены тела двух детей, погибших в результате природного пожара. В деревне охвачены огнём 18 домов, а также детский сад и фельдшерско-акушерский пункт, сообщает Telegram-канал «Подъём».

В региональном главке МЧС отметили, что огонь распространяется в более чем 16 населённых пунктах, в общей сложности горят порядка 200 строений.

Уже есть погибшие — в Шарыповском и Казачинском районах, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В МЧС рассказали, что в ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники, включая пожарный поезд. Борьба с огнём осложняется погодными условиями — его распространению способствует сильный ветер.

Ранее стало известно, что на всей территории Красноярского края из-за природных пожаров введён режим ЧС. Несколько населённых пунктов было обесточено для исключения пожаров из-за обрыва проводов в результате сильного ветра, который в некоторых районах достигает 40 м/с.