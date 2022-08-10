В Красноярске задержаны занимавшиеся разбоем сторонники движения «антифа»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Красноярске задержаны два сторонника движения «антифа», которые занимались разбоем и готовились поджечь военкомат из-за позиции по операции на Украине, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, следователи провели обыск и допрос, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище).

Правоохранительными органами пресечена противоправная деятельность сторонников движения «антифа» Ильи Виноградова и Даниила Иванова, совершивших в июле разбойное нападение с применением оружия. Они проникли в квартиру, угрожая пистолетом и ножом хозяину, похитили его вещи и скрылись, — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, сообщается, что Виноградов и Иванов выступают против спецоперации на Украине, наносили граффити на улицах Красноярска и намеревались осуществить поджог военкомата. Решается вопрос о назначении им меры пресечения.

Ранее здание военкомата попытались поджечь в Перми: в здание военкомата по Кировскому району бросили четыре бутылки с «коктейлем Молотова». Две из них разбились, а ещё две остались целыми, пожара не произошло. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Аналогичный случай произошёл в Белгороде. Там неизвестный мужчина разбил окно на первом этаже военкомата и бросил внутрь две бутылки с зажигательной смесью. Возникшее возгорание удалось потушить в течение нескольких минут.