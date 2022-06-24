В Перми пытались поджечь военкомат

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В Перми неизвестные попытались поджечь здание военкомата. Инцидент произошёл рано утром 24 июня на Закамской улице. Злоумышленников разыскивает полиция, передаёт Telegram-канал Baza.

Поджигатели бросили в здание военкомата по Кировскому району четыре бутылки с «коктейлем Молотова». Две из них разбились, а ещё две остались целыми.

Пожара не произошло. Злоумышленники с места происшествия скрылись, в настоящее время ведётся их розыск.

Аналогичный случай произошёл минувшей ночью в Белгороде. Там неизвестный мужчина разбил окно на первом этаже военкомата и бросил внутрь две бутылки с зажигательной смесью. Возникшее возгорание удалось потушить в течение нескольких минут.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов в Московской и Тульской областях. В общей сложности в конце мая и начале июня в ряде регионов произошло около полутора десятков попыток поджогов военкоматов.