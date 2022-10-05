В Красноярске установили аналог статуи Христа-Искупителя из Рио-де-Жанейро

Фото: akademhram/vk.com

В Академгородке Красноярска появилась статуя Иисуса Христа, аналогичная знаменитой статуе Христа-Искупителя из Рио-де-Жанейро, сообщает «МК в Красноярске». По данным издания, автор скульптуры Виталий Ян-Вин-Тин подарил ее красноярской епархии. Саму статую установили на пожертвования прихожан храма Новомучеников и Исповедников Российских.

По словам одного из жителей Красноярска, статуя имеет высоту 10–15 метров и выглядит внушительно. Кроме того, по ночам она подсвечивается. В соцсетях пишут, что она уже превращается в местную достопримечательность. Также сообщается, что в текущий момент рабочие завершают приводить в порядок место, где установлен монумент.

Официальное открытие статуи Христа-Искупителя в Бразилии состоялось 12 октября 1931 года. К 90-летнему юбилею ее отреставрировали — у статуи были выявлены повреждения на среднем пальце правой руки, на голове и с левой стороны основания. Они могли быть вызваны ударами молнии или коррозией металлического каркаса. К процессу были привлечены 40 специалистов, в том числе инженеры, геологи, архитекторы, альпинисты, создатели 3D-проекций, скульпторы, каменщики и электрики. В ходе работы также применяли беспилотники.

Ранее сообщалось, что в небольшом городе Энкантаду на юге Бразилии решили побить рекорд и возвести статую «Христос-Защитник», которая должна быть на пять метров выше той, что уже стоит в Рио-де-Жанейро. Она изготавливается из бетона и стали, а её конечная высота — 43 метра. Статуя станет третьим подобным памятником после тех, которые ранее были возведены в Индонезии и Польше.