В Красноярске разыскивают главу овощной фирмы из-за отравления школьников

https://static.news.ru/photo/8027add2-8579-11eb-b753-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директора красноярской компании ООО «Респект» Елену Безруких объявили в розыск в рамках дела о массовых отравлениях в городских школах. Её организация занимается первичной переработкой и упаковкой овощей для школьного питания. Об этом в понедельник сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что сельскохозяйственный производственный кооператив «Алёнушка» поставлял овощную продукцию в ООО «Респект», директором которого является 47-летняя Безруких Елена Александровна. До настоящего времени местонахождение Безруких не установлено, в связи с чем она объявлена в розыск, — сообщили в ведомстве.

По данным СК, в Красноярске с 18 февраля по 3 марта 115 учеников местных школ в возрасте от 7 до 14 лет отравились и заболели иерсиниозом. После этого во всех учебных заведениях приготовление блюд из сырых овощей и фруктов было приостановлено. Возбуждены три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После этого по решению суда деятельность предприятий «Алёнушка», где при проверке нашли следы грызунов, и «Респект» приостановлена на 85 суток. Складские помещения этих фирм признаны источником возбудителя инфекции.

В утром понедельник, 15 марта, девять подростков попали в больницы с отравлением со спортивной турбазы в Раменском районе, сообщал NEWS.ru.