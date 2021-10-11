В Красноярске полицейский приехал на вызов и справил нужду в подъезде

В Красноярске полицейский прибыл на вызов местных жителей и справил нужду в подъезде жилого дома. Инцидент произошёл в доме по улице Робеспьера и попал на камеры видеонаблюдения. Об этом пишет «Подъём».

Местные жители вызвали полицию из-за якобы поселившегося в подъезде бомжа. Сотрудники правоохранительных органов устранили проблему, однако один из них, по всей видимости, не дотерпел до участка и решил оправиться под камерой видеонаблюдения. При этом полицейский успел во время процесса ответить на телефонный звонок.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что по данному факту начата служебная проверка. По её результатам будет принято решение.

По факту видеозаписи, появившейся в Интернете, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Пока никаких обстоятельств мы не знаем, — сказали в ведомстве.

Ранее гражданин России, находясь в белорусской столице в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду на чужой спорткар Lamborghini Aventador в знак протеста из-за социального неравенства. Об этом сообщили в МВД республики. В белорусской милиции отметили, что 26-летний житель Архангельской области гулял по проспекту Независимости в Минске и наслаждался распитием спиртного. Когда на глаза ему попался Lamborghini, припаркованный неподалёку, он подошёл и помочился на люксовое авто.