В Красноярске заведующая детсадом поплатилась работой за интимные фото В Красноярске уволили заведующую детсадом за публикацию интимных фото

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведующая одним из детских садов в Красноярске была уволена после того, как разместила в социальных сетях свои откровенные фото, сообщает MK.RU. Как утверждается, произошедшим уже заинтересовалась местная прокуратура. Ведомство проведет проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей руководителем МБДОУ № 227.

По информации издания, публикация интимных фото не первая сомнительная выходка директора детсада. До этого ее неоднократно обвиняли в игнорировании служебных обязанностей. В частности, она безосновательно снизила зарплаты работникам учреждения, а также хамила подчиненным и родителям.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске закрыли частный детский сад, где сотрудники избивали воспитанников. Об избиениях стало известно, когда мать одного из детей пришла в группу и обнаружила сына плачущим. Тогда женщина решила посмотреть записи с камер видеонаблюдения и узнала, какие методы воспитания используют в частном детском саду. Она подала заявление в правоохранительные органы. После того как правда вскрылась, директор извинилась через мессенджер и заявила, что это единичный случай и ребенка била не она, а другая воспитательница.