В Краснодаре пройдет крестный ход в поддержку бойцов СВО

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Краснодаре планируют провести большой крестный ход в поддержку военнослужащих в зоне СВО, для участия в шествии в город съезжаются делегаты со всех станиц Кубани, сообщает EADaily. Согласно социологическим опросам, проведённым краевыми СМИ, в крестном ходе собираются принять участие около 40% опрошенных.

Как пишет издание, мероприятие состоится 4 декабря в православный праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день практически по всему центру города будет остановлено движение транспорта. Власти Краснодара уже издали соответствующее постановление.

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