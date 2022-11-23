В Раду внесен законопроект о запрете РПЦ на Украине

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Верховную раду внесли на рассмотрение законопроект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в ее состав, написала в соцсетях депутат украинского парламента Ирина Фриз. Она отметила, что целью этого законопроекта является «предотвращение угрозы национальной безопасности страны и обеспечение порядка».

Зарегистрировали проект закона, имеющего целью запрет деятельности Русской православной церкви на территории Украины. Также данным законом предусматривается полный запрет любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, иных вопросах РПЦ, — написала Фриз.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. Следственные мероприятия прошли, чтобы не допустить использования лавры «как ячейки русского мира», проверить данные об использовании помещений для укрывательства диверсантов, а присутствующих в лавре лиц — на причастность к противоправной деятельности, пояснили в СБУ.

Позже сообщалось, что обыски также прошли в Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП, женском монастыре в поселке Серники и в Корецком Свято-Троицком монастыре в Ровненской области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обыски являются очередным звеном в цепи военных действий властей Украины против Русской православной церкви.