На Украине священника отстранили от службы из-за якобы песнопения о России Священника Киево-Печерской лавры отстранили от молебнов из-за якобы песни о России

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Киево-Печерская лавра

Священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время его богослужения исполнили молитву со словами «пробуждается матушка-Русь», передает РИА Новости. Служба безопасности Украины начала расследование по обвинению в том, что прихожане молились за Россию.

Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся «за Россию», и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка – Русь».

У нас много лет совершается частное богослужение перед иконой Божьей Матери «Пантанасса». Поют во время молебна люди, которые собираются на богослужение. И поскольку людей много, то уже собралась группка активистов, которые заполняют время после молебна: поют разные народные песни, псальмы. Священник был занят помазанием людей и общением с верующими, а потому не слышал, что именно поет группа активистов. Священника (отца Захария – NEWS.ru.) уже отстранили от служения литургии и совершения молебнов, — пояснил представитель лавры.

В июле украинские власти расширили запрет на использование русского языка — вступил в силу новый раздел закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, сотрудников различных структур, в том числе государственных учреждений, образования, науки, СМИ будут штрафовать за речь на русском языке. Размер взыскания составляет от 3400 до 8500 гривен, а при повторном нарушении — от 8500 до 11 900 гривен.