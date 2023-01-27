В Краснодаре девушке с пневмонией провели аборт и выдали плод в банке Kub Mash: СКР изучает жалобу супругов в Краснодаре, которым выдали абортированный плод в банке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление СКР в Краснодаре проводит проверку по случаю, произошедшему в октябре 2022 года, когда в местной больнице супружеской паре выдали в пластиковой банке абортированный плод, сообщает Telegram-канал «Kub Mash». Медики вынужденно прервали беременность женщины на 32 неделе срока, поскольку результаты УЗИ показали, что сердце ребенка перестало биться.

Пациентка попала в больницу с пневмонией, ее состояние ухудшилось и у ребенка перестало биться сердце. Доктор Краевой клинической больницы №2 констатировал, что неродившийся ребенок умер в утробе матери из-за недостатка кислорода.

Супруг рассказывает, что жена едва не погибла во время операции и долго отходила от наркоза. По его словам, из-за экстренного хирургического вмешательства женщина больше не сможет забеременеть. После произошедшего больница выдала паре тело абортированного плода в пластиковой упаковке с прописанным на пластыре номером.

Ранее стало известно, что в подмосковном Солнечногорске скончался шестилетний ребенок после трехлетнего пребывания в коме. В 2019 году родители мальчика с поражением центральной нервной системы и черепно-мозговой травмы отправили его на лечение зубов в частную стоматологическую клинику. Там врачи превысили норму вводимой анестезии, в результате чего сердце ребенка остановилось. Его удалось реанимировать, однако из-за сильного повреждения мозга мальчик впал в кому.