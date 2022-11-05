В Костроме объявили траур по погибшим при пожаре в кафе «Полигон»

Фото: Евгений Корнилов/Телевидение «Логос»/ТАСС

7 ноября в Костроме объявлен днем траура по погибшим в результате пожара в кафе «Полигон», сообщает пресс-служба губернатора Костромской области Сергея Ситникова в Telegram. По последним данным, в результате трагедии скончались 15 человек.

Губернатор Сергей Ситников подписал распоряжение об объявлении 7 ноября днем траура по погибшим при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме. В Костромской области будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия, — говорится в сообщении.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек, еще пятеро пострадали. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Ход расследования контролируют руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава регионального управления ведомства Денис Левченко. По подозрению в совершении пожара был задержан 23-летний военнослужащий Станислав И. По версии следствия, он произвел серию выстрелов из охотничьей ракетницы, после чего скрылся. Подозреваемый полностью признал свою вину.