В Коми прекратили оказание плановой медпомощи из-за «омикрона»

В Коми на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за штамма коронавируса «омикрон» приостановили плановую медпомощь, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на Минздрав региона. Ещё накануне в регионе прекратили оказание медпомощи, за исключением критических состояний. Теперь из-за резкого распространения инфекции ресурсы перенаправят на амбулаторный сегмент, заявил и. о. министра здравоохранения РК Игорь Дягилев.

Уже видим, как кратно увеличивается количество обратившихся за помощью пациентов. Для этого вчера вечером мы закрыли плановую медицинскую помощь, за исключением критических состояний, увидев, какой был наплыв [пациентов], — сообщил Дягилев.

Он добавил, что врачи, которые оказывали специализированную помощь, теперь будут работать как врачи-инфекционисты. Кроме того, к работе привлечены волонтёры и студенты-медики первых — шестых курсов.

Дягилев также сообщил, что готовится к развёртыванию дополнительное количество коечных мест. Их количество должно увеличиться на 20% по сравнению с прошлыми пиками предыдущих волн, когда насчитывалось 2900 ковидных коек.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусом увеличилось в 48 регионах страны. В целом он оценил ситуацию с COVID как напряжённую. По его словам, необходимо не допустить нехватку лекарств от вируса в регионах.