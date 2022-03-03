В колпинском СИЗО «Кресты» в Петербурге отказались от идеи построить храм

Бывшее руководство СИЗО «Кресты» в районе Колпино Санкт-Петербурга продвигало идею построить храм на территории изолятора, рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Однако от этой идеи решили отказаться из-за нюансов логистики и планировки территории, пишут «Невские Новости».

Идею построить храм высказывало бывшее руководство изолятора. Но сейчас от планов решили отказаться. Дело в логистике, в планировке территории. При этом в старых «Крестах» на Выборгской стороне по-прежнему открыт храм Святого благоверного князя Александра Невского. Его могут посетить все желающие. Храм открыт по субботам в утреннее время. Расписание и условия посещения можно уточнить на сайте отдела по тюремному служению, — уточнили в митрополии.

По данным СМИ, в отделении СИЗО «Кресты» на Выборгской стороне работает православный храм имени Святого благоверного князя Александра Невского. Желающие могут посетить это место по субботам.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что в новых следственных изоляторах в России должны будут появится душевые кабины в каждой камере. По словам министра, СИЗО необходимо использовать для изоляции граждан, а не для причинения страданий, поэтому необходимо обеспечить пребывающим там обвиняемым «человеческие условия».