Полиция приехала в книжную лавку, где должен выступить Игорь Стрелков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в книжную лавку «Листва», где вечером должен выступить экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, приехали сотрудники полиции, сообщает 78.ru. Силовики пояснили, что им поступило сообщение о минировании помещения, поэтому проводится эвакуация.

Накануне вечером «Листва» получила предостережение от правоохранительных органов из-за встречи со Стрелковым. Как сообщал магазин, силовики объясняют свои действия тем, что встреча не была согласована. В «Листве» считают предостережение незаконным, так как мероприятия с публикой до 50 человек не нуждаются в согласовании и являются непубличными.

Известно, что темой встречи должна была стать попытка мятежа ЧВК «Вагнер», о чем сообщил сам Стрелков. Он также задался риторическими вопросами о том, какую преступную деятельность ему собираются инкриминировать.

В апреле СМИ сообщали, что в СК с жалобой на политика обратилась жительница Новосибирска, которую «возмутили оскорбления и обвинения Стрелкова в адрес российской власти касательно темы СВО». Делом экс-министра Донецкой Народной Республики должны были заниматься как петербургские, так и столичные следственные органы. Его собирались проверить на дискредитацию ВС РФ.