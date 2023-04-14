Стрелкова проверят на дискредитацию российской армии Mash: Стрелкова проверят на дискредитацию российской армии

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Игорь Стрелков (Гиркин)

Следователи проверят высказывания бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на предмет дискредитации российской армии, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, в СК с жалобой обратилась жительница Новосибирска, которую возмутили оскорбления и обвинения Стрелкова в адрес российской власти касательно темы СВО. Делом Стрелкова будут заниматься как петербургские, так и столичные органы.

Как сообщает Mash, внимание следователей привлек видеоролик экс-министра обороны ДНР, в котором тот ругал российское руководство и призывал его молчать, а не оправдываться. Кроме этого, под прицел попали слова Стрелкова о том, что военные действия в Донбассе начались якобы не в 2014 году. Также Следственный комитет проверит, куда уходят деньги, которые Стрелков и его жена собирают на нужды СВО. В публикации подчеркивается, что пара никак не отчитывается о собранных средствах.

Сам Стрелков в разговоре с NEWS.ru согласился пройти проверку на дискредитацию Вооруженных сил России. По словам собеседника, он не собирается менять свое отношение к руководству Минобороны РФ. По его мнению, в силу своей известности, на юристов ему не придется потратить ни копейки.