Петербургский магазин «Листва» получил предупреждение из-за Игоря Стрелкова Полиция Петербурга вынесла предостережение магазину «Листва» из-за вечера со Стрелковым

Фото: Global Look Press

Полиция

Книжный магазин «Листва» в Санкт-Петербурге получил предостережение от правоохранительных органов из-за встречи с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым. Как сообщает магазин в своем Telegram-канале, силовики объясняют свои действия тем, что встреча не была согласована.

Сегодня 78 отдел полиции нагрянул в Листву и выдвигает незаконные требования — пытается запретить проводить встречу с Игорем Стрелковым, посвященную мятежу Пригожина. Что завтра? Арестуете нас за гуманитарную деятельность и помощь Донбассу? — написали в «Листве».

Как сообщает магазин, полицейские требуют подписать предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления». При этом сам магазин считает предостережение незаконным, так как мероприятия с публикой до 50 человек не нуждаются в согласовании и являются непубличными.

Сам Игорь Стрелков намерен придать случай огласке, о чем написал в Telegram-канале. Он не понимает, какую «преступную деятельность» ему собираются инкриминировать.

И, да, а какую «преступную деятельность», интересно, мне собираются инкриминировать? Может быть, осуждение мятежа Пригожина? Или призывы к победе над «уважаемыми киевскими партнерами»? Тогда да, спору нет, виновен однозначно, а «Листва» — это мои пособники... — пишет экс-министр обороны ДНР.

Напомним, вечером 23 июня в Сети появилось сообщение от бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские военные якобы обстреляли ракетами лагерь ЧВК «Вагнер». Предприниматель утверждал, что «погибло огромное количество бойцов» и пообещал дать жесткий ответ.

После этого в Москве и Ростове-на-Дону усилили меры безопасности. По тревоге были подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Полицейские и военные установили блокпосты в Ростове. Против Евгения Пригожина было заведено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.