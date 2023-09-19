В Кировске учитель игры на гитаре пять лет совращал девочку

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В городе Кировске Ленинградской области задержан 54-летний преподаватель игры на гитаре, подозреваемый в совращении несовершеннолетней ученицы, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина совершал действия сексуального характера в отношении девочки на протяжении пяти лет.

Пострадавшей в уголовном деле числится 12-летняя ученица. Известно, что мужчина приставал к ней у себя дома и на работе, в Кировской детской музыкальной школе.

Мужчина дал признательные показания. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В социальных сетях он позиционирует себя как успешного музыканта и женатого человека.

Ранее в Луганске полицейские задержали мужчину, который 12 лет назад сливал в Сеть интимные фотографии несовершеннолетней сестры. На момент совершения преступления потерпевшей было семь лет. Подозреваемый дал признательные показания. Выявить его удалось после того, как девочка начала оформлять документы и ее фото было обработано современными программами идентификации.

В Москве была задержана мать, которая заставляла 12-летнюю дочь заниматься с ней сексом и снимала происходящее на видео, чтобы продавать ролики педофилам через интернет. О происходившем девочка рассказала друзьям семьи, а те обратились в полицию.