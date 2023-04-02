В Кемерово железную дорогу забросали «коктейлями Молотова» SHOT: злоумышленники попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в Кемерово

Фото: shutterstock

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Кемерово злоумышленники попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге при помощи «коктейлей Молотова». По информации канала, на месте были найдены пятилитровая бутылка с остатками зажигательной смеси, а также емкости из-под пива и окурки. В публикации говорится, что диверсанты не смогли вскрыть релейный шкаф, оставив на нем лишь следы копоти.

По данным SHOT, диверсию пытались совершить на железнодорожном перегоне в Заводском районе Кемерово. По словам авторов, злоумышленники пытались взломать релейный шкаф при помощи инструментов, а помимо этого, прибегли к бутылкам с зажигательной смесью. По информации канала, поезда на данном участке ездят в штатном режиме. Сотрудники правоохранительных органов взялись за поиски диверсанта.

Ранее полицейские задержали россиянина и его несовершеннолетнего сына за то, что те подожгли батарейный шкаф в Станично-Луганском районе ЛНР. По данным СК, отец и сын получили информацию о местонахождении батарейного шкафа 30 июля 2022 года. Они выломали дверь шкафа, после чего облили оборудование легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Мужчина предстанет перед судом по уголовному делу о диверсии, а также о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Против его сына также возбуждено уголовное дело о диверсии.