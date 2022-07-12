Еще в одном регионе России рекомендовали носить маски в общественных местах В Калужской области рекомендовали носить маски для защиты от коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Калужской области рекомендовало местным жителям носить маски для защиты от коронавируса, сообщается на сайте правительства региона. Калужская область стала третьим регионом, после Москвы и Санкт-Петербурга, в последнее время, где рекомендовали снова начать носить маски.

Штабом приняты рекомендации носить маски в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в общественном транспорте, — говорится в сообщении правительства.

В столичном оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом москвичам рекомендовали вновь начать носить маски в закрытых общественных помещениях, а также пройти ревакцинацию. Там уточнили, что показатель заболеваемости COVID-19 в Москве за прошлую неделю вырос на 57%, но базовая планка заболеваемости оказалась самой низкой за всю историю пандемии.

Ранее профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предположила, что в августе Россию ждет новый подъем заболеваемости коронавирусом.