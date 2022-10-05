В Калининградской области выполнили план по частичной мобилизации Губернатор Калининградской области: регион выполнил все задачи в рамках мобилизации на 100%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

Калининградская область полностью выполнила план по призыву в рамках объявленной в России частичной мобилизации, заявил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас местные власти занимаются вопросами снабжения мобилизованных дополнительным снаряжением.

Регион все задачи в рамках объявленной частичной мобилизации на 100% выполнил. Теперь занимаемся вопросами дополнительного снабжения наших мужчин снаряжением. Все будем делать быстро, — написал Алиханов.

Ранее о завершении частичной мобилизации сообщили в Хакасии. По словам главы республики Валентина Коновалова, мобилизованным и их семьям будет оказана вся необходимая помощь — адресные меры поддержки уже проработаны профильным министерством. Он отметил, что все поступившие на мобилизацию жалобы будут рассмотрены индивидуально. При этом будут приняты все меры, чтобы не допустить призыва граждан, которые не подлежат мобилизации.

До этого об окончании частичной мобилизации объявили в Адыгее. По словам военного комиссара Александра Аверина, в республике было сформировано три команды призывников. Одна будет отправлена в районы спецоперации, а две другие продолжают подготовку на полигонах.