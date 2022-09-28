Еще один российский регион сообщил о завершении мобилизации В Адыгее заявили о выполнении частичной мобилизации

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Адыгея выполнила указание Министерства обороны РФ по частичной мобилизации, сформировав три команды из призывников, сообщил военный комиссар региона Александр Аверин. Первая из них уже сегодня будет направлена в районы специальной военной операции, добавил он, передает ТАСС.

Мы завершили [мобилизационные мероприятия] в том объеме, на который получили задание. Получили три команды, их сформировали полностью и отправили [для подготовки]. Одна команда <…> - бригада материального обеспечения - подавали водителей, они согласно плану боевой подготовки не проходят боевое слаживание, потому что они идут в команды центра подвоза. Поэтому они уже сегодня убывают для выполнения задач в районы СВО, — сказал Аверин.

Он добавил, что остальные две команды мобилизованных продолжают подготовку на полигонах в регионе. Он также подчеркнул, что по данным военкоматов региона, «фактов уклонения от мобилизационных мероприятий нет», однако почти 50 гражданам рекомендовано пройти дополнительное медобследование.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что частичная мобилизация в России будет завершена в ближайшее время. По его мнению, в скором времени об успешном завершении данных мероприятий объявят все регионы страны вслед за Крымом и Якутией, после чего для мобилизованных начнутся занятия и подготовка с боевым слаживанием длительностью от 20 до 30 суток. При этом Соболев пообещал разобраться со всеми случаями нарушений при мобилизации.