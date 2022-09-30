Хакасия отчиталась о выполнении плана частичной мобилизации Глава Хакасии Коновалов: республика выполнила план по набору в рамках частичной мобилизации

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Выдача обмундирования на временном пункте мобилизации

Хакасия выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Валентин Коновалов в своем Telegram-канале. Он отметил, что мобилизованным и их семьям будет оказана вся необходимая помощь — адресные меры поддержки уже проработаны профильным министерством.

Хакасия выполнила все задачи по частичной мобилизации, поставленные президентом РФ и Минобороны России. <...> Спасибо всем, кто оказывал помощь в сборе наших мобилизованных ребят. Случаи формального, «палочного» подхода в рамках мобилизации будут пресечены, — заявил Коновалов.

Он добавил, что все поступившие на мобилизацию жалобы будут рассмотрены индивидуально. При этом будут приняты все меры, чтобы не допустить призыва граждан, которые не подлежат мобилизации.

Ранее о завершении мобилизации сообщили в Адыгее. По словам военного комиссара Александра Аверина, в республике было сформировано три команды призывников. Одна в ближайшее время будет отправлена в районы спецоперации, а две другие продолжают подготовку на полигонах.

До этого об окончании мобилизации объявили в Крыму и Якутии. Член думского комитета по обороне Виктор Соболев заявил, что в ближайшее время мобилизационные мероприятия завершатся по всей стране.