В Калининградской области продлили запрет на оказание плановой медпомощи

https://static.news.ru/photo/1aa988dc-93c0-11ea-89a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом не позволила отменить запрет на оказание плановой медицинской помощи в Калининградской области. Его продлили до 31 мая.

В соответствии с постановлением главного регионального санитарного врача до 31 мая продлевается временный запрет на оказание плановой медицинской помощи, — цитирует РИА Новости сообщение регионального правительства.

Разумеется, при этом не допускается отказа пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью, добавляют в пресс-службе.

Отмечается, что ограничения распространяются на все виды косметологических медицинских услуг, в том числе на консультации, а также на такие направления, как мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура и другие, если при их предоставлении невозможно соблюсти масочный режим.

Временный запрет также касается всех видов стоматологической помощи (включая ортопедическую), за исключением экстренной и неотложной.

Режим самоизоляции, введенный в Калининградской области 31 марта, заканчивается 12 мая, но до 31 мая он сохраняется только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

Как ранее писал NEWS.ru, наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация на данный момент складывается в Калининградской области, сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.